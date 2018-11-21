- İstanbul ve Van'da uyuşturucu operasyonları

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Van'da 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında toplam 350 kilo uyuşturucu madde ele ile 9 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

ORGANİK ÜRÜN ÇİFTLİĞİNDE SKUNK

İlk operasyon Selimpaşa'da bulunan bir çiftliğe düzenlendi. Organik ürün yetiştirdiği iddia edilen çiftlikte uyuşturucu madde zulalandığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Çiftlik içinde bulunan bir binanın çatı katında çuvallar içerisinde 250 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında çiftlikte bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

AFGANİSTAN'DAN VAN'A GELEN TIR'DA EROİN

İkinci operasyon ise, Van'da bir TIR'a düzenlendi. Narkotik polisleri Afganistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir şebekeyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı teknik takipte uyuşturucuların bir TIR'la yola çıktığını belirleyerek, TIR'ı uydudan takibe aldı. TIR, Van'a ulaştığı zaman polis ekipleri operasyonu başlattı. TIR kupası Van'da araç taşıyan bir kamyona yüklenince polis ekipleri dedektör köpek 'Alfa' yardımıyla arama yaptı. Ekipler, TIR'ın kupasına zulalanmış 90 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı.