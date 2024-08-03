İstanbul ve Yalova'da 'Narkoçelik-30' operasyonları! İran'dan Türkiye'ye getirilmiş

Operasyonlara dair bilgiyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca “NARKOÇELİK-30” operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

1.5 TONDAN FAZLA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya’nın operasyonun detaylarına dair açıklamasında, ‘Organize suç örgütü tarafından İran’dan emdirme yöntemiyle ülkemize gönderilen uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran'dan İstanbul’a gönderildiği ve Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Yalova’daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek, uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul’da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 240 kg metamfetamin ele geçirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Yalova’nın Altınova ilçesinde 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 1 ton 259 kilogram sıvı halde metamfetamin, 50 kilogram kristal halde metamfetamin ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirildi’ ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır