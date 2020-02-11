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Viyana-İstanbul uçağında büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları’nın Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçuşunda kaptan pilot rahatsızlandı. Boeing 737 tipi uçağı ikinci pilotun indirdiği öğrenilirken kule görevlileri ile ikinci pilot arasındaki diyaloglar da dikkat çekti. İkinci pilot, “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız. müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek” anonsu yaptı.

Pegasus Havayolları’nın PC902 Sefer sayılı Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağında kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandı. TC-CPI kuyruk tescilli uçakta kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini de ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi. Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi. Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14.35’de uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koydu.

İkinci pilot ile kule görevlileri arasında da ses kaydı ortaya çıktı. DHA'nın elde ettiği ses kaydına göre ikinci pilotun, "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek" anonsu dikkat çekti.

Ambulansa uçaktan alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞTE O KONUŞMALAR:

Kule: Ambulans sizi bekliyor efendim kaptanın durumu nedir?

İkinci pilot: Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek.

Kule: Anlaşıldı tekrar geçmiş olsun.

Pilot: Öncelik ve yaklaşma için çok sağ olun.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Havayolları Sabiha Gökçen pilot

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