İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

- Hava sıcaklığı azalacak

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

