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İSTANBUL - YAĞMUR BULUTLARININ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu İstanbul'a yağmur bırakan kara bulutların yolculuğu görüntülendi İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve şimşekler, gündüz de devam etti.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu İstanbul'a yağmur bırakan kara bulutların yolculuğu görüntülendi
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve şimşekler, gündüz de devam etti. Günün ilk ışıklarında şimşeklerle aydınlanan megakentte gökyüzünde ise kara bulutlar sardı. Şehre yağmur bırakan kara bulutların o yolculuğu aynı açıdan peş peşe çekilen dokuz yüz fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan hızlandırılmış görüntüye işte böyle yansıdı. Kara bulutların yer yer gündüzü geceye çevirdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yağmur bulutlarının yolculuğu

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