HABER

 İSTANBUL - YALÇIN MENTEŞ'E VEDA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA
Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Menteş, Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek

Görüntü dökümü
--------
-Cenaze töreninden detay
-Anma törenine katılanlar
-Uygur'un konuşması
-Sinan Bengier'in onuşması
-Oğlu Atilla Menteş'in konuşması
-Ulvi Alacakaptan anma konuşması
-Fatih Mühürdar anma konuşması
-Fikret Menteş anma konuşması

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Bursa’da yüzlerce yıllık sanatı yaşatan ustaya Aktaş’tan ziyaretBursa’da yüzlerce yıllık sanatı yaşatan ustaya Aktaş’tan ziyaret
Kriz geçirdi, duvara çarptıKriz geçirdi, duvara çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.