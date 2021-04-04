16. İstanbul Yarı Maratonu’nda dünya rekoru kırıldı. Kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde de 59.32'lik derecesiyle Kenyalı Kibiwott Kandie, İstanbul Yarı Maraton rekorunun sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, tarihi Yarımada’da gerçekleştirildi. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen yarışta bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 4 bin koşucu yer aldı.

Avrupa’nın ilkbaharda koşulan tek yarı maratonu olan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başladı. Sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne, sonrasında da köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerledi. Haliç Köprüsü’ne gelmeden ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erdi.

Son metreleri heyecan içerinde geçen İstanbul Yarı Maratonu'nu 64 dakikada bitiren Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, bu derecesiyle dünya rekoru kırdı. Daha önce de İstanbul’da şampiyonluklar yaşayan Chepngetich’i, 1.04.40’lık derecesiyle Etiyopya’lı Yalamzere Yehuhlaw izledi. Üçüncülüğü ise 1.04.51’le Kenyalı Helen Obiri elde etti.

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Kandie, yarışı 59.32’lik dereceyle tamamladı. 59.38’lik dereceyle yarışı tamamlayan Kamworor Geoffrey vatandaşının ardından ikinci oldu. Başka bir Kenya’lı Ronger Kırkorir de 59.45’lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

