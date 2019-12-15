İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin korunması noktasında ortaya konmuş en büyük mühürdür." dedi.

Adan, MHP Fatih İlçe Başkanlığı tarafından Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları kapsamında muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin iki temel problemi bulunduğunu ifade eden Adan, bunlardan birinin fakirliğin tam yıkılamaması olduğunu söyledi. Adan, bir dünya devleti olma noktasında irade ortaya koyan Türkiye'nin çok düşmanı olduğunu anlattı.

Adan, Milli Mücadele yıllarında Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da "Biz birliğimizi korursak, umudumuzu kaybetmezsek, devletimizi kurar, yol alır gideriz." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben de inanıyorum ki Cumhur İttifakıyla özellikle bazılarının yaptığı birtakım hataları şu anda biraz daha yakinen takip etme imkanına sahibiz. Sanki 15 Temmuz günü polisle iki başçavuş, iki komiser dövüşmüş gibi işi küçülten, 15 Temmuz'un Türk milleti tarafından verilen mücadelesini küçülten bir iradeyle karşı karşıyayız. O irade Türk devletini çökertme iradesidir. Generalin polise, polisin askere kurşun sıktığı Türkiye'yi bizim önümüze getirip koydular. Genelkurmayı bastılar, Milli İstihbarat Teşkilatını bastılar, milletin kalbi Gazi Meclis'i bombaladılar. Bunlar unutturulmak isteniyor. Bütün bunlara 'tiyatro' diyen bir siyasi parti Türkiye'de halen hayatiyetini devam ettirebiliyor."