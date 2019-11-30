"İstanbul Yarınlar için Bir Arada" istişare toplantısı

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, muhtarların özlük haklarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için dün kanun teklifi sunduklarını belirterek, "Muhtarlarımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımız ne dediyse, ne önerdiyse teklifimizin metninde var, hayırlı olsun." dedi.

MHP Şişli İlçe Başkanlığınca Şişli'de düzenlenen "İstanbul Yarınlar için Bir Arada" başlıklı istişare toplantısına katılan Yönter, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) muhtarla ilgili dün bir kanun teklifi sunduklarını söyleyen Yönter, "Muhtarlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi ve daha güçlendirilmesi için dünkü kanun teklifimiz burada, muhtarlarımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımız ne dediyse, ne önerdiyse teklifimizin metninde var, hayırlı olsun. Hep birlikte bu kanun teklifimizin yasalaşması konusunda mücadelemizi yapacağız. Toplumdaki meselelere duyarsız kalmamız, ilgisiz kalmamız eşyanın tabiatına aykırı. İşçi, memur, esnaf, çiftçi, sanayici, toplumun bütün kesimleriyle ilgilenmeliyiz çünkü siyasetin öznesi insandır." ifadelerini kullandı.