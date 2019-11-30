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"İstanbul Yarınlar için Bir Arada" istişare toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: - "Muhtarlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi ve daha güçlendirilmesi için dünkü kanun teklifimiz burada, muhtarlarımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımız ne dediyse, ne önerdiyse teklifimizin metninde var, hayırlı olsun" - "(İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) 'Defolun' yazan alçaklar haindir, namussuzdur. Onlar, bizim birliğimizi parçalamak isteyenlerin taşeronlarıdır"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, muhtarların özlük haklarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için dün kanun teklifi sunduklarını belirterek, "Muhtarlarımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımız ne dediyse, ne önerdiyse teklifimizin metninde var, hayırlı olsun." dedi.

MHP Şişli İlçe Başkanlığınca Şişli'de düzenlenen "İstanbul Yarınlar için Bir Arada" başlıklı istişare toplantısına katılan Yönter, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) muhtarla ilgili dün bir kanun teklifi sunduklarını söyleyen Yönter, "Muhtarlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi ve daha güçlendirilmesi için dünkü kanun teklifimiz burada, muhtarlarımıza hayırlı olsun. Muhtarlarımız ne dediyse, ne önerdiyse teklifimizin metninde var, hayırlı olsun. Hep birlikte bu kanun teklifimizin yasalaşması konusunda mücadelemizi yapacağız. Toplumdaki meselelere duyarsız kalmamız, ilgisiz kalmamız eşyanın tabiatına aykırı. İşçi, memur, esnaf, çiftçi, sanayici, toplumun bütün kesimleriyle ilgilenmeliyiz çünkü siyasetin öznesi insandır." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan Yönter, muhtarların hizmetlerini tam anlamıyla yerine getirebilmek için devlet memuru sorumlulukları ile aynı yükümlülükleri yerine getirdiklerini anca onların istifade ettiği haklardan mahrum olduklarını kaydetti. Yönter, bu mahrumiyetleri gidermek adına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bazı maddeleri kapsamında haklarının verilmesi ile ödeneklerinin iyileştirilmesinin yerinde olacağını ifade ederek, kanun teklifi hazırlayıp sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü bir kale olduğunu ve birlik beraberlik içerisinde olması durumunda asla yıkılamayacağını vurgulayan Yönter, "Bu kaleyi yıkamayacaklar. Biz bekamız için, milli şerefimiz için terörle mücadele ediyoruz. Biz zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizi çözmek istiyorlar. Bu kadar engellemeye rağmen ayaktaysak, birlik ve beraberlik duygusunun temellenmesindendir. Bizler bu topraklarda binlerce yıl sonuna kadar yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Defolun yazan alçaklar haindir, namussuzdur"

İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin de konuşan Yönter, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zalimler etrafımızı kuşatmış olsalar da başaramayacaklar. İzmir Gaziemir'de Alevi İslam inancına mensup kardeşimizin kapısına 'Defolun' yazan alçaklar haindir, namussuzdur. Onlar, bizim birliğimizi parçalamak isteyenlerin taşeronlarıdır. Biz cemde de biriz, semahda da biriz, cami de bizim cemevi de bizim diyen bir liderimiz var. Bu milli birlik ve beraberliğimizle kastedenlere karşı bütün sorumluluğumuzla mücadele edeceğiz. Elimizden geldiğince insanımızın hizmetindeyiz, devletimiz ve geleceğimiz için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmayacağız, yüreklerimiz toplu atacak. Bir olduktan sonra biz asla yenilmeyeceğiz. Emperyalist mihraklar karşımızda duramayacaklar."

Programa, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Ahmet Yiğit Yıldırım, Mustafa Ertekin, MHP Şişli İlçe Başkanı Yavuz Tellioğlu, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ile STK Başkanları ve üyeleri katıldı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter TBMM Başkanvekili Celal Adan

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