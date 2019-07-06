HABER

 İSTANBUL - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye seyir halinde olan 54 GC 997 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 ZJ 3132 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
Kamyonet sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, yanında oturan Kadir Karakaş araç içinde sıkıştı. Ön tarafı tamamen ezilen kamyonette, ayakları sıkışan Karakaş, olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin çabaları sonucu çıkarıldı. Kadir Karakaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsünün çarptığı kamyonu kullanan Salih Güngör, "Bana arkadan vurdular. Direkt geliyordu araç, direkt arkadan vurdu. Bir kişi araçta sıkışmıştı, onu da araçtan çıkardılar. Sağlık durumu iyi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polis ekipleri

-Kazaya karışan araç sürücüsü röportajı

-Genel detaylar

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Engelli şahıs, tarihi cezaevi önünde kitap satarak geçimini sağlıyorEngelli şahıs, tarihi cezaevi önünde kitap satarak geçimini sağlıyor
İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik olduİç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.