HABER

 İSTANBUL - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN 344 KİLOMETRE HIZLA GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

- Yavuz Sultan Selim köprüsünde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, "Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık.

- Yavuz Sultan Selim köprüsünde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, "Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok" demişti.

* Ancak bir sürücü, akşam saatlerinde köprüde 344 kilometre hız yaptı.

Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA
Yavuz Sultan Selim köprüsünden bir sürücü, 344 kilometre hızla geçti.
İstanbul'du üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'de araç yoğunluğu az olduğu için sürücülerden bazıları aşırı hız yapıyor. O sürücülerden biri köprüyü 344 kilometre hızla geçti. O anları görüntüleyen sürücüsü sosyal medyada paylaştı. Araçtaki göstergeden sürücünün geçiş saatinin 18.30 olduğu anlaşılıyor.

"NORMAL ŞARTLARDA YAPILMA ŞANSI ZATEN YOK"
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık." demişti.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Sürücünün çektiği görüntüleri
-Sofuoğlu'nun açıklaması

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay: “İşçilerimiz için mücadelemiz sürüyor”HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay: “İşçilerimiz için mücadelemiz sürüyor”
D-100'de otomobil takla attı: Kaza anı kameraya yansıdıD-100'de otomobil takla attı: Kaza anı kameraya yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.