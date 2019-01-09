İSTANBUL - YAYA İLE SÜRÜCÜ ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - CERRAHPAŞA'da sürücü ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Doğuş P.(26), sürücü İhsan Dinçer'i (35) bıçaklayarak öldürdü.

Fatih Cerrahpaşa Kızılelma Caddesi'ndeki olay 29 Aralık 2018'de saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla gezmeye çıkan İhsan Dinçer ile yolda karşıya geçmeye çalışan Doğuş P. arasında yol verme yüzünden tartışmaya çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İhsan Dinçer bıçaklanarak öldürdü. Doğuş P. ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Doğuş P., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Ölen kişinin fotoğrafı

