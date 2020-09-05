HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 129 bin TL para cezası kesildi

İstanbul Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 129 bin TL para cezası kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 08:45 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı Yeditepe Huzur Uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı Yeditepe Huzur Uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 135 bin 722 kişi sorgulanırken, toplamda 129 bin TL para cezası kesildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı Yeditepe Huzur Uygulaması saat 19:00-23:00 saatleri arasında 116 noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya hava ekipleri helikopter ile destek verirken eğitimli dedektör köpekleri de denetimlerde kullanıldı.
Uygulamanın bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 135 bin 722 kişi sorgulanırken, aranan 276 kişi, yoklama kaçağı 85 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 11 kilo 226 gram uyuşturucu madde ve 11 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 bin 157 aracın denetlendiği uygulamada 143 araç hakkında işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi. Uygulamada 1257 işyeri kontrol edilirken 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı. Toplamda ise 129 bin TL para cezası kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
2 bin 600 yıllık sır perdesi aralanıyor...2 bin 600 yıllık sır perdesi aralanıyor...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
İlginizi Çekebilir
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Diğer Haberler
Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında
Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında
Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?
Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?
Çine'deki 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak
2 bin 600 yıllık sır perdesi aralanıyor...
İstanbul'da sis ve kara bulutlar
İstanbullular güne böyle uyandı
Müzikholde çatışma! Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Ankara'da şok görüntü! Asker uğurlamalarında koronavirüs tedbirleri unutuldu
Ankara'da şok görüntü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.