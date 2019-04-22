İSTANBUL- (yeni görüntüyle) KAĞITHANE'DE BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardıdann üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler bu 2 binaya yakın olan bir binadaki vatandaşları da binadan tahliye etti.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Binanın yıkılma anı (yeni görüntü)

-Yıkılma tehlikesi olan binanın görüntüsü

-Havadan görüntüler

-Genel ve detaylar

