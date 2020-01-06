HABER
  4. İstanbul yeni haftaya yağmur ve rüzgarla başladı

İstanbul yeni haftaya yağmur ve rüzgarla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri ile birlikte zorluk çeken vatandaşların halleri kameralara yansıdı.
İstanbul’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağmur sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Rüzgarın da yağmurla birlikte olması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yanlarından şemsiyelerini eksik etmedi.
Halıcıoğlu metrobüs durağında bekleyen vatandaşların şemsiyeleri rüzgara dayanamadı. Yağmurdan dolayı trafikte de yoğunluk yaşanırken, rüzgarlı ve yağmurlu havanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Vincin altında kaldı, tazminat davası 14 yıldır sonuçlanmadıVincin altında kaldı, tazminat davası 14 yıldır sonuçlanmadı
'Hayır Kapısı Gönüllüleri' Vanlı çocukları sevindirdi'Hayır Kapısı Gönüllüleri' Vanlı çocukları sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile uyarı: Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına...

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Maskeli hırsızları gören vatandaşlar bağırmaya başladı! 3 dakikada vurgun yaptılar!

3 dakikada vurgun yaptılar! Sesi duyan sokağa fırladı!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! 'Hiç görmediğiniz şekilde yaptırım uygularız'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri 

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.