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İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul'da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz" - "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul’da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, bugün açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul'da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesini yapan Fuat Oktay, havayolu taşımacılığının en önemli merkezi haline gelecek havalimanının İstanbul'a, Türkiye'ye ve ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul Yeni Havalimanı

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