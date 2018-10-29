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İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor: Erdoğan'ın uçağı havalimanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı açılışı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.

İstanbul Yeni Havalimanı açılışı gerçekleştiriliyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birçok devlet başkanı eşlik ediyor.

Elektrikli araca binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yolcunun yaşadığı prosedürü yaşayarak biletini alıp konuşma yapacağı alana doğru ilerledi.

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ERDOĞAN İLK BİLETİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY bankosundan sembolik ilk bileti aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

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Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına iniş yaptı.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

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Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Projede yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

250 HAVAYOLU ŞİRKETİNE HİZMET VERECEK

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.


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Okuyucu Yorumları 34 yorum
herkes eleştiriyor ama bu havalimani avrupada olsaydı adamlar yapmis bide bizimkilere bakın derlerdi net
@akbul22 DÜNYANIIN EN BÜYÜK ŞANTİYE AÇILIŞI.
@akbul22 EYT OLARAK AÇ İŞSİZ AİLECE HAYATTAN SOĞUMUŞ İNSANLARIN ÇÖZÜMÜNÜ YAPAMAYAN SOĞAN CÜCÜĞÜ DEVLET YADA HÜKÜMET.
kendi adını koyacak ülkenin adını da 15 temmuz yap kurtul
babasının parası ile aldı
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