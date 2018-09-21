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İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti. İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında sağlanan mutabakata göre İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı 31 Aralık 2018 tarihinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce, havalimanı açılışının 29 Ekim’de olacağını söylemişti.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

Kokpit haber sitesinde yer alan habere göre, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında mutabakat sağlandı. Haberde havalimanının 31 Aralık 2018 tarihinde açılması konusunda el sıkışıldığı belirtildi.

TAŞINMA İŞLEMİ 31 ARALIK'TA GERÇEKLEŞECEK

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere taşınma işlemi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Operasyon, 31 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na kayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce, havalimanı açılışının 29 Ekim’de olacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
3. havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı THY DHMİ

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