İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni gerçekleştirildi

Cansel KİRAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak imzalanan sertifika ile havacılık faaliyetlerine başlamaya hazır olduğu belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı'nın milletimize hayırlı olmasını diliyor ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim törenine katıldı. Törende Turhan, sivil havacılıkta emniyet ve güvenliğin önemli iki ana unsur olduğunu söyledi. Turhan, “Havalimanları uluslararası standartları olan yerlerdir ve bunların emniyet, güvenlik ve seyrüsefer gereklilikleri Uluslararası Havacılık Örgütü Konvansiyonu (ICAO) Ek-14 dokümanında belirlenmiştir. Ayrıca 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve SHY-14 yönetmeliğinde sertifikasyon standartları açıkça ortaya konmuştur. Bu standartların sağlanması hayati önem taşımaktadır. Nitekim İstanbul Yeni Havalimanı'nın sertifikasyon süreci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından titiz bir şekilde sürdürülmüş ve 4 Temmuz tarihinde başlayan süreç, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından bugün itibariyle tamamlanarak Genel Müdür Vekili Bahri Kesici başkanlığında toplanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Komisyonu, havalimanının uluslararası gereklilikler ile milli gereklilikleri karşıladığını belgeleyen raporunu hazırlayarak sertifikayı imzaya hazır hale getirmiştir" dedi.