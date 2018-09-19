Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan "dev yarışın" provası da gerçekleştirildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun kullandığı "Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti" için aynı anda start verildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Sofuoğlu'nun provalarda önde olduğu görüldü. F-16 uçağı havalanana kadar Sofuoğlu ön sıralarda yer aldı. Yarış Türkiye’nin ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Sosyal medyada paylaşılan provadan görüntüler
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!
İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını