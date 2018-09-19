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İstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan "dev yarışın" provası da gerçekleştirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan "dev yarışın" provası da gerçekleştirildi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun kullandığı "Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti" için aynı anda start verildi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Sofuoğlu'nun provalarda önde olduğu görüldü. F-16 uçağı havalanana kadar Sofuoğlu ön sıralarda yer aldı. Yarış Türkiye’nin ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.
Kenan Sofuoğlu, yarış ile ilgili DHA’ya daha önce şunları söylemişti:
"Dünyanın en hızlı araçlarına start aldıracağız. 400 km hıza ulaşan motosiklet aynı anda bir Formula-1 arabası, bir SoloTürk uçağı, spor otomobiller, Tesla'nın bir otomobilinin olduğu bir yarışa hazırlanıyoruz.
"Ben 400 km hıza ulaşan motosikleti kullanacağım. Türkiye’nin ismini, yeni havalimanın güzel bir reklamını yapmak için büyük bir organizasyon.
"Tabii Formula-1 aracını geçebilir mi esasında beygir rakamlarına göre bu mümkün değil ama tabii önemli olan yarışı kazanmak değil, Teknofest’te gençlerin ilgisini çekecek güzel bir organizasyon ve Türkiye’nin ismini, yeni havalimanın güzel bir reklamını yapmak için büyük bir organizasyon." (Fotoğraflı)

İstanbul Yeni Havalimanı’nda İstanbul Yeni Havalimanı’nda

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