İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NDA İLK YOLCU TESTİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI 

* Bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanlarıyla yapılan test, yolcuların körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmesiyle başarıyla sonuçlandı
Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda bin kişinin katıldığı ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.
Büyük açılış için sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT)’ başladı. Havalimanında yapılan ilk testte gerçek çalışanlardan oluşan bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanları yer aldı. Başarıyla geçen ilk testte yolcular önce İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk güvenlik kontrol noktasında geçerek check-in noktalarına ulaştı. Yolcuların check-in işleminin ardından körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmek için son kontrol noktasına gelmesiyle birlikte test başarıyla tamamlandı. Test sırasında bilgi işlem alt yapısı, güvenlik noktaları, bagaj gönderme sistemleri, kontuarlar, uçuş bilgi ekranları test edildi. Test sırasında yaşanılan aksaklıklar ise tek tek raporlandı.
Görüntü Dökümü
-Sahte yolcuların ilk güvenlik kontrol noktasından geçişi
-Sahte yolcuların check-in işlemleri
-Uçağın körüğe yanaşması
-Yolcu bilgi ekranları detayları
-Genel Detaylar
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