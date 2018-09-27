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İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda bin kişinin katıldığı ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildi

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda bin kişinin katıldığı ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.
Büyük açılış için sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT)’ başladı. Havalimanında yapılan ilk testte gerçek çalışanlardan oluşan bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanları yer aldı. Başarıyla geçen ilk testte yolcular önce İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk güvenlik kontrol noktasında geçerek check-in noktalarına ulaştı. Yolcuların check-in işleminin ardından körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmek için son kontrol noktasına gelmesiyle birlikte test başarıyla tamamlandı. Test sırasında bilgi işlem alt yapısı, güvenlik noktaları, bagaj gönderme sistemleri, kontuarlar, uçuş bilgi ekranları test edildi. Test sırasında yaşanılan aksaklıklar ise tek tek raporlandı.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildiİstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildiİstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildiİstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi gerçekleştirildi

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