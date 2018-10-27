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İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

29 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine çok sayıda devlet başkanı katılacak

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Pazartesi günü yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine çok sayıda devlet başkanı katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak.

Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanı

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