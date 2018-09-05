İstanbul Yeni Havalimanı'nın fidanları Kırklareli'nden

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları sahasında üretilen meşe, dişbudak ve selvi türlerinden oluşan 4 bin fidan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın çevre düzenlemesinde kullanılacak.

Demirköy Fidanlık Şefi Gizem Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim'de ilk fazının açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın çevre düzenlemesi için talep edilen fidanların üretiminin tamamlandığını söyledi.

Meşe, dişbudak ve selvi türlerinden oluşan 4 bin fidanın tüplenerek İstanbul'a gönderildiğini ifade eden Arık, "Demirköy'de üretilen 4 bin fidanın İstanbul Yeni Havalimanı'nı süsleyecek olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

Fidanlık şefliğinde yılda 60 türden 2 milyon fidan üretiminin yapıldığını anımsatan Arık, İstanbul Yeni Havalimanı'nın talebini kısa sürede karşıladıklarını belirtti.

Fidanların İstanbul'a tırla gönderildiğini ifade eden Arık, "Bir ilke daha imza atarak İstanbul Yeni Havalimanı için 4 bin fidan gönderdik. 60 çeşit olmak üzere yılda 2 milyon fidan ürettiğimiz fidanlığımızda havalimanı için meşe, dişbudak ve selvi olmak üzere fidan talep edildi. Talebi kısa sürede karşılayarak gönderdik. Emeğimizin karşılığını almak, vatandaşlarımızın yıllar sonra fidanlarımızın gölgesinde serinleme hayali bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

