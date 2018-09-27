İstanbul Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşım ihalesi

Havalimanının ilk etabının açılış (29 Ekim) tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale ikinci kez yapıldı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kent genelinde İstanbul Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, bagajlı lüks taşımacılık (BLT) hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işini, teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi.

İhaleye, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmazken, 3 firma katıldı. İhalede, Sarılar İnşaat 753 milyon 740 bin 20 lira, İstanbul Otobüs AŞ 755 milyon 820 bin lira, Burulaş 751 milyon 374 bin liralık teklifleri ile yarıştı.

Pazarlık aşamasında İstanbul Otobüs AŞ, teklifini 3 bin lira artırdı. Böylece ihale, 755 milyon 823 bin liraya İstanbul Otobüs AŞ'ye kaldı.

İhale şartnamesine göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havalimanının toplu ulaşımını sağlayan Havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak. 18 hat üzerinde çalışacak 150 otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ünün solo tip ve en az 46 koltuklu, 50'sinin de en az 35 koltuk kapasiteli olması gerekiyor.

- Hatlar ve ücretler

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak.

En çok aracın konulacağı yer, 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 lira olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.