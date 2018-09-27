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İstanbul Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşım ihalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

İstanbul Otobüs AŞ, ihaleyi verdiği 755 milyon 820 bin lira olan teklifini 3 bin lira artırarak kazandı - Otobüs AŞ, ulaşım hizmetini, havalimanının ilk etabının açılacağı 29 Ekim'de vermeye başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni 755 milyon 823 bin lira teklifle kazanan İstanbul Otobüs AŞ, hizmet vermeye havalimanının ilk etabının açılacağı 29 Ekim'de başlayacak.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kent genelinde İstanbul Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, bagajlı lüks taşımacılık (BLT) hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işini, teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi.

İETT'nin Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında basına kapalı yapılan ihalenin detayları ortaya çıktı.

Havalimanının ilk etabının açılış (29 Ekim) tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale ikinci kez yapıldı.

İETT Genel Müdürlüğü'nün tahmini 702 milyon liraya çıkardığı ihalede, 9 firmaya davet gönderildi. İhaleye, Sarılar İnşaat, Zirve İletişim Hizmetleri, Bektaşlar Turizm, Gürsel Taşımacılık, İstanbul Otobüs AŞ, Burulaş, Emre Mehmet Özbek-Yavuz Çimen Ortak Girişimi, Turex Taşımacılık ve Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri zarf gönderdi.

İhaleye, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmazken, 3 firma katıldı. İhalede, Sarılar İnşaat 753 milyon 740 bin 20 lira, İstanbul Otobüs AŞ 755 milyon 820 bin lira, Burulaş 751 milyon 374 bin liralık teklifleri ile yarıştı.

Pazarlık aşamasında İstanbul Otobüs AŞ, teklifini 3 bin lira artırdı. Böylece ihale, 755 milyon 823 bin liraya İstanbul Otobüs AŞ'ye kaldı.

İhale şartnamesine göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havalimanının toplu ulaşımını sağlayan Havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak. 18 hat üzerinde çalışacak 150 otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ünün solo tip ve en az 46 koltuklu, 50'sinin de en az 35 koltuk kapasiteli olması gerekiyor.

- Hatlar ve ücretler

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak.

En çok aracın konulacağı yer, 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 lira olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 7 Ağustos'ta aldığı karara göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları şöyle:

Hat adı Mesafe (tek yön) Sefer sıklığı Yolculuk ücreti Araç sayısı

Beylikdüzü-Tüyap 52 km 15 dakika 21 TL 15 araç

Otogar 38 km 15 dakika 16 TL 12 araç

Bakırköy 44 km 10 dakika 18 TL 19 araç

Yenikapı-Sirkeci 50 km 11 dakika 18 TL 23 araç

Beşiktaş 43 km 20 dakika 18 TL 13 araç

Alibeyköy-Otogarı 31 km 30 dakika 16 TL 5 araç

Kadıköy 64 km 20 dakika 25 TL 11 araç

Pendik 93 km 45 dakika 30 TL 5 araç

Hacıosman 40 km 30 dakika 16 TL 4 araç

Tepeüstü 91 km 30 dakika 25 TL 7 araç

Arnavutköy 22 km 40 dakika 12 TL 3 araç

Kemerburgaz 21 km 40 dakika 12 TL 3 araç

Sarıyer 40 km 30 dakika 16 TL 5 araç

Başakşehir 27 km 30 dakika 14 TL 4 araç

Bahçeşehir 40 km 40 dakika 16 TL 4 araç

Mahmutbey Metro 36 km 45 dakika 15 TL 3 araç

Halkalı 40 km 50 dakika 16 TL 4 araç

Mecidiyeköy 37 km 15 dakika 16 TL 10 araç

- İhaleyi kazanan 29 Ekim'de hizmet verecek

İhaleyi kazanan firma, araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Araçlar, İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-TV-video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

29 Ekim'de faaliyete girecek olan yeni havalimanında bagajlı lüks otobüslerin yanı sıra ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü de yolcu taşıyacak.

Ayrıca ileri ki zaman dilimlerinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları da toplu ulaşım hizmeti verecek.

4 Eylül'de gerçekleşen ihaleyi 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazanmış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı.

Bunun üzerine ihale ikinci kez yapıldı.

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