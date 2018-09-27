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İstanbul Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşım ihalesini Otobüs AŞ kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Üç firmanın katıldığı ihaleyi, 755 milyon 820 bin liralık teklif sunan Otobüs AŞ aldı

İSTANBUL (AA) - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan İstanbul Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın "Bagajlı Lüks Taşımacılık Toplu Ulaşım İhalesi", İETT'nin Beyoğlu Tünel'de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleşti.

İhaleye 9 firma davet edilirken, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmadı.

İhalede, Sarılar İnşaat AŞ, Bursa Belediyesi'nin firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ yarıştı. 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi.

Otobüs AŞ, 755 milyon 820 bin liralık teklif sunarak, ihaleyi kazandı.

Daha önce gerçekleşen İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazanmış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı.

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İBB İETT ihale kazandı Otobüs A.Ş sonuçlandı

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