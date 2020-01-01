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  4. İstanbul yeni yıla böyle girdi

İstanbul yeni yıla böyle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-Gül KABA-Beyza GÜLER- Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Harun UYANIK-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ-Özgür KABAN-Buse PEHLİVAN-Halil YILMAZ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da yeni yıl coşkuyla karşılandı. Taksim, Ortaköy, Kadıköy, Nişantaşı kutlama için İstanbulluların akın ettiği yerler oldu.

TAKSİM'DE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı yeni yıl kutlamalarının merkezi oldu. 2020 yılı kutlamaları için pek çok vatandaş Taksim Meydanı'na akın etti. Meydanda toplanan insanlar 2020 yılını meşaleler ve ıslıklarla karşıladı. 2020'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistler de Taksim Meydanı'nı tercih etti. Yeni yıla dakikalar kala meydanda toplanan insanlar kendi aralarında 10'dan geri sayarak yeni yıla girdi.

ORTAKÖY'DE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Ortaköy'de akşam saatlerinden toplanan vatandaşlar, çalınan müzik eşilğinde dans ederek yeni yılın gelişini kutladı. Ortakaöy'de vatandaşlar, yeni yıla havai fişekle girdi. İstanbul Boğazı'ndaki gösteriyi vatandaşlar telefonlarına kaydetti.

NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞI
Nişantaşı'nda vatandaşlar kutlamaların yapıldığı Abdi İpekçi Caddesi'nde toplandı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan insan yeni yıl kutlamaları için toplandı. Abdi İpekçi Caddesi'nde kurulan stantta söylenen şarkılar ve çalınan müziklerle vatandaşlar eğlendi.

KADIKÖY'DE YENİ YIL
Kadıköy Boğa Heykeli Meydanı'nda topalanan vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Vatandaşlar, 10'dan geriye sayarak yeni yıla girdi. Bazı vatandaşlar heykelin üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
(FOTOĞRAF)

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