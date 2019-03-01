İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 10 yaşında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kuruluşunun 10. yıldönümünü Cevizlibağ Yerleşkesi’nde akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda özel davetlinin katıldığı bir törenle kutladı.

Eğitim-öğretim hayatına 2009 yılında başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 10. kuruluş yıldönümü için coşkulu bir tören düzenlendi. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Bu ailenin bir ferdi olduğum için her zaman gurur duydum” dedi.

"Başarıları ile anılan bir üniversiteyiz"

"10 yıl uzun bir zaman dilimi gibi gözüküyor ama üniversite olmak ve üniversite iddiasını taşımak ve koyduğunuz o büyük hedeflere ulaşmak için aslında uzun bir süre değil” diyen İstanbul Rektör Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu 10 yılın bizim için sembolik bir değeri var. Adıyla açıklamak gerekirse; bunu bir başlangıç sayıyoruz. Yeni Yüzyılız. Her yüzyıl bizim için yeni olacak. Üniversitede böyle bir şeydir. Üniversiteyi başlattığınız andan itibaren asırlık bir çınarı aslında seyahate çıkarmış oluyorsunuz. Bu duygu ve düşünce ile 10 yılın birikimlerini tecrübeleri ile bir başlangıç sayıyoruz" diye konuştu.