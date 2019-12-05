HABER

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde "Engelli Hakları" Paneli 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 10.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde "Engelli Hakları" Paneli 

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "Engelli Hakları" paneli düzenlendi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar'ın yaptığı panele, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, engellilerle empati yapmanın önemini vurgulayarak, “Engelsiz yaşamı hep birlikte kurgulayacağız. Engelsiz yaşamda başarılı olabilmek ya da farkındalığı artırabilmek tamamıyla empati yapmaktan geçmektedir. Empati yaptığımız zaman zadece bedensel, zihinsel, engellerimizi değil, başka türlü engellerimizi de aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“SİYASETİN GÜCÜNÜ GÖRDÜM”

Panelde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 1993 yılında kaza geçirerek engelli olduğunu ve bu tarihten itibaren 25 yıl kesintisiz sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

İnsanların dertlerine derman olmanın, güldürmenin yaşamın gerçek anlamı olduğunu belirten Hançerli, bunu daha da geliştirmek için 2009 yılında siyasete girdiğini kaydetti. Bunun neticesinde de bu yıl 450 bin nüfuslu bir ilçede belediye başkanlığına seçildiğini dile getiren Hançerli şöyle konuştu:

"Size açıkça belirtmek isterim ki, 25 yıllık sivil toplum çalışmam var ve inanın hiç durmadım. Ama bu 8 aylık süreçte yaptığım ve sunduğum etki daha fazla oldu. Siyasetin ne kadar güçlü olduğunu görmüş oldum. Mutlaka siyaset yapın. Siyasetin olmadığı hiçbir yer yok."

Görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar da engelli sorunlarını sivil toplum örgütleri olarak belli bir noktaya kadar getirebildiklerini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin gelecekte belli noktalara geleceğini anlatan Çavdar, "Siz oralara geldiğinizde daha bilgili oluyorsunuz. Esas çözüm bu da değil ama katıldığınız bu paneller sizlerin daha da bilgilenmesine fayda sağlıyor" diye konuştu. Öğrencilerin de konuşmacılara çeşitli sorular yönelttiği panel, katılımcılara plaket takdimi ve Çisem konserinin ardından sona erdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandıKuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı
Demirtaş’ın tahliye gündemi şehit ailelerini yaraladıDemirtaş’ın tahliye gündemi şehit ailelerini yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

Ordu'daki Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Genç kızın katilinin ifadesi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız internetten tanıştığı kişinin yanına Adana'ya gitmiş

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

Trump kendin böyle savundu: ABD'ye iyilik yapmasını istedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.