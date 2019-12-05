İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde "Engelli Hakları" Paneli 

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "Engelli Hakları" paneli düzenlendi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar'ın yaptığı panele, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, engellilerle empati yapmanın önemini vurgulayarak, “Engelsiz yaşamı hep birlikte kurgulayacağız. Engelsiz yaşamda başarılı olabilmek ya da farkındalığı artırabilmek tamamıyla empati yapmaktan geçmektedir. Empati yaptığımız zaman zadece bedensel, zihinsel, engellerimizi değil, başka türlü engellerimizi de aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“SİYASETİN GÜCÜNÜ GÖRDÜM”

Panelde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 1993 yılında kaza geçirerek engelli olduğunu ve bu tarihten itibaren 25 yıl kesintisiz sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.