İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde mezuniyet sevinci

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ), 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni ile mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı. İstanbul’da bir otelde gerçekleşen renkli törene İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademik kadro, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Öğrencilerinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Gençlerimiz alın teri dökerek gösterdikleri azmin mükafatını aldılar. Bu gurur bütün anne ve babalar için ne kadar övünseler azdır. Bu anlar müstesna anlardır. Bu yolculuk bir son değil, bir başlangıç olarak sayılması gereken bir süreçtir. Sevgili öğrencilerimiz her zaman bizim için birer emanettirler. Onlar artık büyük ailemizin birer ferdiler” dedi.

“Sizler bizim tek ümidimizsiniz”

Mezun gençlere seslenen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Sevgili gençler sizler için yeni bir heyecan başlayacak. Sizler bizim için bu heyecanın en önemli öznelerisiniz. Sizler bizim tek ümidimizsiniz. O ümidimiz bizim geleceğimizin inşasının teminatıdır. Sorumluluğunuz büyük. Hangi işi yaparsanız yapın o işte en iyisi olacağınıza hiçbir şüphem yok. Sizler bağımsızlığına düşkün bu toprakların ferdi olma sorumluluğunu hep taşıyacaksınız. Biz üniversite olarak üniversitelerin değer üreten yer olduğunun farkındayız. Şiarımız budur. Sadece sizlere aktardığımız bilgilerle değil, biz esas itibariyle değer üreten, ürettiği değeri paylaşan, bilgiyi bilince dönüştüren gençlerin üniversitesi olmaya kararlıyız ve hep öyle olacağız. Sizler de bu değerin temsilcileriniz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törende bölüm birincileri mezun öğrenciler İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu’nun elinden hediyelerini ve plaketlerini aldı. Tören sonunda keplerini büyük bir gururla atan gençler, yeni yaşamlarına ilk adımlarını attıkları anlarda aslen Karadenizli olan Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile el ele horon teperek renkli görüntüler oluşturdular.



