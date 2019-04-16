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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Irak’la işbirliği mutabakatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Irak’ın Basra kentine bazı uygulama merkezleri kurması ve özellikle sağlık alanında bilimsel alanda işbirliği yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.Basra Vali Yardımcısı Dr.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Irak’ın Basra kentine bazı uygulama merkezleri kurması ve özellikle sağlık alanında bilimsel alanda işbirliği yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.
Basra Vali Yardımcısı Dr. Dhurgan Al-Ajwady ve beraberindeki 7 kişilik heyet İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni ziyaret etti. İlk olarak üniversitenin Gaziosmanpaşa’daki Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan heyet, ardından Cevizlibağ Yerleşkesinde Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından misafir edildi. Iraklı heyete daha sonra üniversite yetkilileri tarafından fakülteler, yabancı öğrenci kabul şartları, sosyal imkânlar ve kontenjanlar konusunda sunum yapıldı. Burada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Üniversitemizin bilimsel, akademik ve teknolojik imkânlarının Irak’ın Basra kentinde bir yansımasının olmasından gurur duyacaklarını belirterek, “Basra Vali Yardımcısı Dr. Dhurgan Al-Ajwady ile Basra kentine bazı uygulama merkezleri kurulması ve bilimsel alanda işbirliği yapılması konularında mutabakata vardık. Ayrıca, Iraklı öğrencilerin üniversitemizde eğitim görmeleri konusunda kendileriyle yakın işbirliği içinde olacağız” dedi. Özellikle üniversitemizin sağlık alanındaki akademik ve teknolojik birikimi ile yakından ilgilendiler.
“Irak’ın mutluluğu bizim de mutluluğumuz”
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Iraklı heyetin ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, bu ziyaretin ve işbirliklerinin iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştirmesi anlamında büyük önem taşıdığını kaydetti. Konuşması sırasında “Irak’ın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur” diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu şunları söyledi: “Iraklı misafirlerimizle bu ilk buluşmamız. İkinci buluşmamızda artık somut adımlar atılmasını hedefliyoruz. İki ülke arasında oldukça güçlü bağlar var. Gönlümüz, zihniyetimiz, medeniyetimiz bir. Irak, İran, Suriye gibi ülkelerin hiçbirinin mutsuzluğu bizim mutluluğumuz olamaz. Irak mutlu olmalı ki, bizler de mutlu olalım” dedi.
Basra Vali Yardımcısı Dr. Dhurgan Al-Ajwady de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile özellikle sağlık eğitimi ve Basra’da bu alanda uygulama merkezleri açılması konusunda işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

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