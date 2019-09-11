İSTANBUL -  // YENİDEN // KURUÇEŞME'DE TARTIŞMA KONUSU OLAN OTEL İNŞAATI

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Gülseli KENARLI - Harun UYANIK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) - KURUÇEŞME'de yapılan otel şehrin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Kuruçeşme'de yaptırılan otel inşaatı İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun bölgede tarihi kalıntılar bulunduğu gerekçesiyle 2 kez durduruldu. Belediye de izinsiz inşaattan dolayı ceza kesildi. Ancak devam eden inşaatta 87 ağacın 55'i kesildiği öne sürüldü.

2 KEZ DURDURMA KARARI

Kuruçeşme'deki inşaatının bulunduğu alanda çıkan tarihi kalıntılar, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kararıyla "Kültür varlığı" olarak tescil edildi ve otel inşaatının da durdurulmasına karar verildi. Ancak otel inşaatının devam ettiği belirtildi. Kurulun ise 23 Mayıs 2019'da inşaatı tekrar durdurduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden konuya ilişkin rapor istediği kaydedildi. 16 Ağustos 2019 tarihli kararla da kültür varlığının zarar görmemesi için otel inşaatının tekrar durdurulması istendi. Ancak kurul kararlarına rağmen inşaata kaldığı yerden devam edildiği belirtildi

Belediye encümeni tarafından da izinsiz inşaattan dolayı inşaatı yapan şirkete ceza kesildiği iddia edildi. Ayrıca otelin yapıldığı bölgedeki 87 ağaçtan 55'inin kesildiği ileri sürüldü.