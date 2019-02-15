HABER

İSTANBUL  - /YENİDEN/ MİRA BEBEĞE ÖZ ANNESİNDEN ÇAMAŞIR SULU İŞKENCE

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR-Alper KORKMAZ-İSTANBUL/DHA -  AVCILAR'da Ezgi K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Mira'nın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı.

Müslim SARIYAR-Alper KORKMAZ-İSTANBUL/DHA - AVCILAR'da Ezgi K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Mira'nın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı. Doktorların şüphelenmesi üzerine son 6 ayda 2 kez gözaltına alınan ancak suçunu inkar ettiği için serbest bırakılan kadın, 1 hafta önce polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, “Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.

1 AYLIKKEN HASTALANMAYA BAŞLADI
Avcılar'da yaşayan Ezgi K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi. 2 çocukları olan çiftin 1,5 yıl önce de Eylül Mira adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Mira bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Mira bebeği, babası doktor doktor gezdirdi. Bebeğe teşhis konulamadı. Mira bebeğin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durumu kötüleşti. O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Ezgi K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Mira bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti. Mira bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU
Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağın anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLMESİNİ İSTEMİŞ
Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vücuduna, doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Hatta hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.

“KIZIMA ISINAMADIM, ÖLMESİNİ İSTEDİM"
Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de, “Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi. Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının “Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI
Anne Ezgi K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Eylül Mira'ya sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Mira bebek sağlığına kavuşmaya başladı.

Görüntü Dökümü:
---------
-anne ve kızının fotoğrafı

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmakÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak
'Mavi balina' kurbanı olduğu iddia edilen Burak, gözyaşlarıyla uğurlandı'Mavi balina' kurbanı olduğu iddia edilen Burak, gözyaşlarıyla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.