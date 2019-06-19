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İstanbul yeniden sandığa gidiyor... Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. 31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu, yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

İstanbul yeniden sandığa gidiyor... Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını karara bağlamıştı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar vermişti. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek.

AA muhabiri, seçime dört gün kala 8 başlıkta yenilenecek İstanbul seçimlerini derledi.

1- Seçmene tek oy pusulası verilecek.

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

2- Yeni seçimde sadece oy verme işlemi tekrar edilecek.

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

3- Aynı partiler seçime girecek.

Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

4- Sandık kurulları yeniden oluşturulacak.

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek. 31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.

5- Seçmen listeleri güncellenmeyecek.

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. 23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

6- 23 Haziran'da 18 yaşına girenler oy kullanamayacak.

Güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

7- Süreçte askerden gelenler de oy kullanamayacak.

31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

8- Seçim işleri İstanbul'dan yürütülecek.

Bu seçimle ilgili iş ve işlemler, YSK tarafından değil seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulunca uygulanacak.

(AA)

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