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 İSTANBUL -  YENİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİNİN OY PUSULALARI KAMYONETLERLE DEPOLARA TAŞINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından oy pusulaları, 2 yıl süreyle saklanmak üzere depolara taşınmaya başlandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından oy pusulaları, 2 yıl süreyle saklanmak üzere depolara taşınmaya başlandı.

Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 30 bin 626 sayılı nüshasında yer alan YSK'nın 5002 numaralı karar ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları kesinleşti. 23 Haziran seçimleri ardından lisenin spor salonunda 300 bin 153 seçmenden 250 bin 760’ının kullandığı 877 torba içerisindeki oy torbaları Avcılar İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde taşındı.

Avcılar Belediyesi’nden gönderilen 10 işçi, oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve tutanakların içinde bulunduğu 877 torbayı içerisinde iki kamyonete yükledi. Polis korumasında ilçe seçim kurulunun belirlediği depoya nakledilen oy torbaları 2 yıl koruma altında tutulacak. Oy pusulalarının daha sonra imha edileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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Seçim öncesi oy torbaları hazırlanırken ve mühürlenirken

Seçim torbaları, oy günü okul yöneticilerine teslim edilirken ve araçlarla götürülürken

Seçim gününden görüntüler (Seçmen kalabalığı, oy kullanma)

Seçimin kesinleşmesi ardından oy torbaları işçiler tarafından kamyona torbalarla taşınırken

Oy torbaları ile yüklü kamyondan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

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