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İSTANBUL - YILBAŞI ÖNCESİ POLİSTEN HUZUR DENETİMİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

- Polis, sabah saatlerinde denetim başlattı.

- Polis, sabah saatlerinde denetim başlattı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.
"Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı. Saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Araçların durdurulması
-Araç ve şüpheli şahısların aranması
-GBT yapılması
-Özel harekat polislerinden görüntü
-Dedektör köpek ile arama
-Genel ve detay görüntüler

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