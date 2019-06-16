AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milli iradenin adresinin sandık olduğuna inandıklarını, vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul'u vizyon ve icraatlarıyla Binali Başkan'a emanet edeceğiz. İstanbul, yıldırım hızında icraatlarla buluşacak." ifadesini kullandı. Karaaslan'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden hemşehrilerini ziyaret eden Karaaslan'ın, seçime kadar İstanbul'daki yoğun programının süreceği bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karaaslan, 23 Haziran'da İstanbulluların yalnızca büyükşehir belediye başkanını değil, şehrin geleceğinin ve milletin istiklalinin seçimini yapacağını kaydederek şöyle devam etti: "23 Haziran yalnızca 39 ilçenin değil 81 vilayetin, sadece 16 milyonun değil 82 milyon Türkiye'nin seçimi olacak. Cumhur İttifakı Adayı'mız Sayın Binali Yıldırım ile CHP’nin Adayı’nı bir terazinin iki ayrı kefesine koysak terazinin dengesi şaşar, iki aday arasında bir karşılaştırma yapmak bile neredeyse mümkün değil. Sayın Binali Yıldırım yıllardır ülkemizin dört bir yanına farklı mevkilerde çok önemli hizmetlerde bulunmuş, tecrübeli, vizyoner, İstanbul'u yakından tanıyan, sorunlarını bilen, çözüm iradesini kararlı bir şekilde ortaya koyan, laf değil iş üreten bir isim."

Karaaslan, "Sahadaki çalışmalarımızda 31 Mart'ta yaşanan usulsüzlükleri ve CHP'nin hukuka müdahalesini milletimize anlatıyoruz." ifadesini kullanarak gerçekleştirdikleri hemşehri odaklı yoğun programlarda kadınlar, gençler, engelliler ve 16 milyon İstanbullu için müjdelerini paylaştıklarını aktardı. İstanbul'da 422 bin Samsunlu olduğuna işaret eden Karaaslan, "Ev ve dernek ziyaretleriyle hemşehrilerimize ulaşmaya, desteklerini istemeye devam ediyoruz. Milli iradenin adresinin sandık olduğuna inanıyor, vatandaşlarımızın iradesinin sandığa yansıması için yoğun gayret gösteriyoruz. İnşallah 23 Haziran'da İstanbul'u vizyon ve icraatlarıyla Binali Başkan'a emanet edeceğiz. İstanbul, yıldırım hızında icraatlarla buluşacak." değerlendirmesinde bulundu. - "Millet iradesine konulan ipoteği kaldırıyoruz" Karaaslan, şunları kaydetti: "Tüm dünyayı imrendirecek yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirdiğimiz 31 Mart seçimleri maalesef CHP'nin sandık usulsüzlüklerine kurban gitti. 'Ortaya çıkmaz' diye düşündükleri usulsüzlükleri çok kısa sürede ortaya çıkardık ve hukuki bağlamda itirazlarımızı gerçekleştirdik. AK Parti olarak 31 Mart'tan beri verdiğimiz mücadele, vatandaşlarımızın gasbedilen oylarının savunulması mücadelesidir. AK Parti, millet iradesinin muhafızıdır. Oyların yalnızca yüzde 10'unun sayılmasıyla sonuç Binali Yıldırım lehine değişti. Geçersiz oyların tamamı sayılmış olsaydı İstanbul'daki sonuç çok daha başka olacaktı. Şimdi biz, millet iradesine konulan ipoteği kaldırıyoruz. 31 Mart'ta çeşitli sebeplerle sandığa gitmeyen tüm vatandaşlarımızı sandığa gitme noktasında ikna edeceğiz ve milli iradenin tam anlamıyla sandığa yansımasını sağlayacağız."