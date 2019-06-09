"İstanbul Yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran'da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir." dedi.

Kurum, Güngören Belediyesi Mesire Alanı'nda bazı hemşehri derneklerinin pikniklerine katıldı.

Posoflular pikniğe katılan Kurum, Posof Belediye Başkanının kendilerinden itfaiye aracı talepleri olduğunu vurgulayarak, "Biz Posofumuzun ihtiyacı olan itfaiye aracını veriyoruz, hayırlı, uğurlu olsun. Her zaman bizi desteklediniz. Belediye Başkanının, İller Bankası'ndan altyapı çalışmaları için yardım talebi var, bu projelerine de destek vereceğiz. Bu çerçevede Posof'un ihtiyacı olan içme suyu, kanalizasyon, köy yolları için gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenileceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran'da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve yıldırım hızıyla Binali Ağabeyimizi seçecektir. 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran isimlerden biri olan Binali Başkanımız, hem Bakanlık hem Başbakanlık yaptığı dönemde vatandaşı için her türlü fedakarlığı ortaya koymuştur, 15 Temmuz gecesi de bu ülke için çok büyük fedakarlık yapmıştır. Hep taş üstüne taş koydu, bir Anadolu insanıdır. 23 Haziran'dan sonra gönül belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği tüm İstanbul'a, yeni bir 25 yılın başlangıcı olarak başlatacağız. Tevazu içinde, samimiyetle, gayretle, nasıl görünüyorsak o şekilde davranarak, milletimize hizmet edeceğiz, milletimizin hizmetkarı olacağız."