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İstanbul yoğun sisten etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 07:28 | Son Güncelleme

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

İstanbul’da yaşanan ani hava değişimleri nedeniyle yoğun sis yaşanıyor. Sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılırken, yoğun sisin sabaha kadar sürebileceği belirtildi.

İstanbul'da yoğun sis

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Vatandaşlar araç sürmekte zorlandı, sis görüş mesafesini düşürdü.
Avrupa Yakası'nda kentin kuzey kesimindeki bazı ilçeler ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak sis etkili oluyor.
Bu nedenle gökdelenlerin de siste kaybolduğu dikkati çekti.
Öte yandan, TEM Otoyolu'nda görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak yavaş ilerledi.
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istanbul sis hava değişikliği

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