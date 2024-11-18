İSTANBUL YOL DURUMU | Ara tatil bitti, haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 9 günlük ara tatilin sona ermesiyle eğitim-öğretim bugün başladı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.
(DHA)