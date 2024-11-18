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  4. İSTANBUL YOL DURUMU | Ara tatil bitti, haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL YOL DURUMU | Ara tatil bitti, haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

18.11.2024 08:50
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İstanbul yol durumu sürücüler tarafından yakından takip edilirken; yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin bugün sonra ermesiyle sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

İSTANBUL YOL DURUMU | Ara tatil bitti, haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 9 günlük ara tatilin sona ermesiyle eğitim-öğretim bugün başladı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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