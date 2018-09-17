İstanbul yol durumu! İstanbul trafiğinde son dakika gelişmesi (İBB Trafik Yoğunluk Haritası)

ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda bugün ilk ders zili çalıyor. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ‘merhaba’ dedi. Okullarda birinci dönem 18 Ocak’ta tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. İkinci yarı yıl 4 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da son ders zili çalacak.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Eğitim yılının ilk gününde İstanbul ve Adana’da toplu taşıma ücretsiz. İstanbul’da 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu taşımada ücret talep edilmiyor. Adana’da ise kent içi trafiğinde yoğunluğu azaltmak amacıyla öğrenciler ve velilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriyor.

İSTANBUL YOL DURUMU (İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM)

Okulların açılmasıyla İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Göztepe'den başlayan Trafik yoğunluğu Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de devam ediyor.