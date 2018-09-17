İstanbul yol durumu! İstanbul trafiğinde son dakika gelişmesi (İBB Trafik Yoğunluk Haritası)

ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda bugün ilk ders zili çalıyor. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ‘merhaba’ dedi. Okullarda birinci dönem 18 Ocak’ta tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. İkinci yarı yıl 4 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da son ders zili çalacak.
İSTANBUL VE ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ
Eğitim yılının ilk gününde İstanbul ve Adana’da toplu taşıma ücretsiz. İstanbul’da 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu taşımada ücret talep edilmiyor. Adana’da ise kent içi trafiğinde yoğunluğu azaltmak amacıyla öğrenciler ve velilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriyor.
İSTANBUL YOL DURUMU (İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM)
Okulların açılmasıyla İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Göztepe'den başlayan Trafik yoğunluğu Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de devam ediyor.
İBB Trafik Haritası'na göre saat 07:30 itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 44 seviyesinde seyrediyor.
OKUL SERVİSLERİNE DENETLEME
Trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne 108 TL para cezası kesildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
EVRAK KONTROLÜ YAPILDI
Öte yandan, Beşiktaş'ta trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne ise 108 TL para cezası kesildi.
Servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.
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