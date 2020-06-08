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  4. İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 08:01 | Son Güncelleme

1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftasına bu sabah ile itibariyle başladı. İstanbul’un önemli noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı.

Türkiye dünya genelinde etkili olan COVİD - 19 - Koronavirüsü’ne karşı olan mücadelesine devam ediyor. Virüs, devlet yetkililerinin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altında alındı. Bu kapsamda 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren “Yeni Normalleşme” dönemi başladı. Başlayan bu dönem ile ülke genelinde 3 aydır yaşanmayan araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

YENİ NORMALLEŞME DÖNEMİNİN 2. HAFTASI

Bu sabah saatlerinden itibaren de “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftası başladı. Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde araç trafiği ve vatandaş hareketliliği başladı. Şehrin önemli güzergâhlarından biri olan E-5 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik oluştu.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Ayrıca sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşların virüse karşı eldiven, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 27

Yeni haftanın başlaması ile birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasına göre yoğunluk yüzde 27‘ye ulaştı.

(İHA)

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