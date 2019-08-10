İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

Kurban Bayramı tatili başladı. Dün mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Gece saatlerinde ise Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Bu sabah ise tatilcilerin yollara düşmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu hafifledi.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

İBB BU SABAH PAYLAŞTI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'de yoğunluk haritasını sosyal medyadan paylaşırken, vatandaşları da uyardı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Günaydın İstanbul! Cumartesi sabahında trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesinde. Emniyet kemeriniz takılı, yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

YOLLARDA SON DURUM!

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü yollardaki son durumu paylaştı. Yaymlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı ile Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor.