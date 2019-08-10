HABER

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 08:33 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular adeta şehri terk ederken, bu sabah İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesine kadar düştü.

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

Kurban Bayramı tatili başladı. Dün mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Gece saatlerinde ise Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Bu sabah ise tatilcilerin yollara düşmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu hafifledi.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

İBB BU SABAH PAYLAŞTI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'de yoğunluk haritasını sosyal medyadan paylaşırken, vatandaşları da uyardı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Günaydın İstanbul! Cumartesi sabahında trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesinde. Emniyet kemeriniz takılı, yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

ıbb

YOLLARDA SON DURUM!

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü yollardaki son durumu paylaştı. Yaymlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı ile Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yollarından devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ermenek-Mut yolunun 12-19. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten Karakeçili-Bala-Ankara istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleşiyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-29. kilometrelerinde Amasya Otogar Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıpKanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik durumu yol durumu kurban bayramı bayram tatili İBB

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet izmir de %200 lere çıktı çünkü
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ’lı terörist 'Ebu Cendel' Adana’da yakalandı

DEAŞ’lı terörist 'Ebu Cendel' Adana’da yakalandı

Son depremler! Kandilli Rasathenesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Günlük burç yorumları 10 Ağustos Cumartesi - Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Kapadokya'da biçerdöver kaya oluşumlarına çarptı

Bu sabah Kapadokya'da yaşandı

Bir haftadır her yerde aranıyordu! Güzel haber geldi

Bir haftadır her yerde aranıyordu! Güzel haber geldi

Ankara'da kontrolden çıkan araç dükkana daldı

Üç araca çarpıp dükkana daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.