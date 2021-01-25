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İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

25.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

İstanbul haftanın ilk iş gününde yoğun trafikle başladı. Hafta sonu kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı.

Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.15 itibariyle yüzde 76'ı seviyesine ulaştı.

Anadolu Yakası'nda da Bağdat Caddesi'nin Bostancı'dan Göztepe'ye kadar olan kısmı, D-100 Karayolunun Göztepe Kartal arasında kalan kısmı, TEM Otoyolu'nda da Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile Otoyolu Üsküdar yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

ıbb

(AA)

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