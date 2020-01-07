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  4. İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Trafik felç (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Trafik felç (İBB trafik yoğunluk haritası)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 07:56 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinde sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle yoğunluk yaşanıyor. Evlerinden işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ederken; İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre sabah 07.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere yükseldi.

İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Trafik felç (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbul'daki yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başladı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre sabah 07.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere yükseldi.

ISTANBUL YOL DURUMU

mynet yol durumu

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar Göztepe'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor.

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Avrupa Yakası'nda ise Avcılar sahil yolu, E-5, Esenyurt TEM bağlantısı, Metris Kavşağı'nda trafik yoğun bir şekilde seyrediyor.

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