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İSTANBUL - YOLA DÜŞEN EŞYASINI ALMAK İSTERKEN ARAÇ ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 08:32 | Son Güncelleme

Avcılar'da iddiaya göre yola düşen eşyasını almaya çalışan kişiye araç çarptı.  Avcılar D-100 yanyol Ambarlı mevkiindeki kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Avcılar'da iddiaya göre yola düşen eşyasını almaya çalışan kişiye araç çarptı.
Avcılar D-100 yanyol Ambarlı mevkiindeki kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre eşyası yola düşen 67 yaşındaki Yusuf Kumus aniden yola çıkınca araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kumus metrelerce ileriye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri ağır yaralanan adamı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü gözaltına aldı. Aracın ön bölümünde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği görüldü. Hastanede müdahalesi süren Yusuf Kumus'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yerinden görüntü
Sürücüden görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Kaza yapan araçtan görüntü
Hastaneden görüntü

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