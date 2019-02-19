HABER

 İSTANBUL - YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA
Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şirinevler -Şahintepe Mahallesi hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavga sonrası
minibüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Halkalı istikametine saat 23.00 sıralarında yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen sürücünün peşine kavga ettiği kişiler katıldı. Bir araçtaki şüpheliler takip sırasında Yenibosna civarında minibüse ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verdi. Basın Ekspres yolunda bir süre minibüsü takip eden saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Minibüs şoförü aracı Halkalı Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü:
----------------
(CEP TELEFONU)
-Minibüstekilerin panik yaşaması
-Polis memurunun ateş etmesi

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.