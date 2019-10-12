İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Çekya, Portekiz, İsveç, Macaristan, Avusturya, Sırbistan ile İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarında bu yılın 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yolcu ve sefer artışı kaydedildi.

Atatürk Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Bu dönemde, iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu ağırlandı.

Son yıllarda yolcu ve uçuş trafiğinde yükselişe geçen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, aynı dönemde toplam 26 milyon 648 bin 690 yolcu seyahat etti. Havalimanını, iç hatta 16 milyon 216 bin 567, dış hatta 10 milyon 432 bin 123 yolcu kullandı.