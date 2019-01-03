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İstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.

İstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-METEOROLOJİ'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

(FOTOĞRAF)

İstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemi

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